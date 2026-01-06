Samsun İlkadım'da Çöp Konteyneri Yangını Söndürüldü

Samsun İlkadım'da Cumhuriyet ile Lise Caddesi kesişimindeki çöp konteynerinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 13:04
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 13:04
Olay

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir çöp konteynerinde yangın çıktı. Yangın, Cumhuriyet Caddesi ile Lise Caddesi kesişiminde bulunan konteynerde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan konteyner kısa sürede çevreyi dumanla kapladı ve vatandaşlar endişelendi.

Müdahale

Çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına alarak yangını söndürdü ve olası tehlikeyi önledi.

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN ÇÖP KONTEYNERİ YANGININI, İTFAİYE EKİPLERİ SÖNDÜRDÜ.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

