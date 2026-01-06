Samsun İlkadım'da Çöp Konteyneri Yangını Söndürüldü

Olay

Samsun’un İlkadım ilçesinde bir çöp konteynerinde yangın çıktı. Yangın, Cumhuriyet Caddesi ile Lise Caddesi kesişiminde bulunan konteynerde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle alev alan konteyner kısa sürede çevreyi dumanla kapladı ve vatandaşlar endişelendi.

Müdahale

Çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına alarak yangını söndürdü ve olası tehlikeyi önledi.

