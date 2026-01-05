DOLAR
Düziçi'nde Son Veda: Tarsus Otoyolu Köprü Kazasında Baba ve Gelin Toprağa Verildi

Tarsus'ta otoyol köprüsünden düşen araçta yaşamını yitiren Hacı Mehmet ve gelini Handenur Sünbül, Düziçi'de düzenlenen törenle toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:19
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:19
Kaza ve cenaze töreni

4 Ocak 2026 tarihinde Adana-Pozantı otoyolunda, Mersin’in Tarsus ilçesine bağlı Karayayla Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Hacı Mehmet Sünbül (56) ile gelini Handenur Sünbül, memleketleri Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada, Mehmet Hüseyin Sünbül (30) yönetimindeki 80 DJ 224 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden düştü. Olay yerinde Hacı Mehmet Sünbül ve Handenur Sünbül hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Mehmet Hüseyin Sünbül, Zehra Sünbül ile uzman çavuşun nişanlısı Fatmanur Körnüş, sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenazeler, otopsi işlemlerinin ardından Osmaniye’nin Düziçi ilçesine getirildi. Düziçi Asri mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Hacı Mehmet Sünbül ve Handenur Sünbül, gözyaşları arasında defnedildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

