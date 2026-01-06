İliç davası ertelendi: Reddi hakim talebi üst mahkemeye gönderildi
Duruşma ve karar
Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin açılan davanın 5’inci duruşması, Erzincan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.
Duruşmada, 43 şirket çalışanı yargılanırken sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Savcılık, talebin değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderilmesi yönünde mütalaa verdi.
Mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin incelenmesi ve karara bağlanması amacıyla dosyanın Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.
Heyet ayrıca, dosyanın mevcut durumu ve delil durumu göz önünde bulundurularak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.
Bir sonraki duruşma
Davanın bir sonraki duruşması 17 Şubat tarihine ertelendi. Kaza, 13 Şubat 2024'te meydana gelmiş ve 9 işçi hayatını kaybetmişti.
