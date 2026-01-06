İliç davası ertelendi: Reddi hakim talebi üst mahkemeye gönderildi

İliç'te 9 işçinin öldüğü maden davasının 5. duruşması, avukatların reddi hakim talebi üzerine Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere ertelendi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 19:13
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 19:13
İliç davası ertelendi: Reddi hakim talebi üst mahkemeye gönderildi

İliç davası ertelendi: Reddi hakim talebi üst mahkemeye gönderildi

Duruşma ve karar

Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin açılan davanın 5’inci duruşması, Erzincan 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada, 43 şirket çalışanı yargılanırken sanık avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Savcılık, talebin değerlendirilmek üzere bir üst mahkemeye gönderilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mahkeme heyeti, reddi hakim talebinin incelenmesi ve karara bağlanması amacıyla dosyanın Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

Heyet ayrıca, dosyanın mevcut durumu ve delil durumu göz önünde bulundurularak tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Bir sonraki duruşma

Davanın bir sonraki duruşması 17 Şubat tarihine ertelendi. Kaza, 13 Şubat 2024'te meydana gelmiş ve 9 işçi hayatını kaybetmişti.

İLİÇ DAVASI REDDİ HAKİM TALEBİ ÜZERİNE ERTELENDİ

İLİÇ DAVASI REDDİ HAKİM TALEBİ ÜZERİNE ERTELENDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Eniştesini Öldüren Sanığın Cezası 15 Yıla Düştü
2
Kocaeli'de Tavuklarına Yem Vermeye Giden 65 Yaşındaki Kadın Bahçede Ölü Bulundu
3
Hakkari'de Ev Yangını: Derecik Koryürek'te Ayhan Taşsu'nun Evi Kullanılamaz Hale Geldi
4
Körfez'de İnşaattan Düşen 54 Yaşındaki İşçi Ağır Yaralandı
5
Manisa'da motosiklet denetiminde 904 sürücüye 3,25 milyon TL ceza
6
Manisa'da 31 Yıl 9 Ay 20 Gün Hapisle Aranan Şahıs Yakalandı
7
Bursa'da Başkan Bozbey'e Saldırı Girişimi: "Bunlar bizi asla yıldıramaz, yıldırması da mümkün değildir"

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları