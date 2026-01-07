Edirne'de 2 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Operasyonu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sınır kapılarında düzenlenen iki ayrı operasyonda önemli bir baskın gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yapılan aramalarda, Avrupa'dan yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen; piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan çok sayıda sigara, alkol ile elektronik ürün ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetin Açıklaması

Emniyet'ten yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

