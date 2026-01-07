Edirne'de 2 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Operasyonu

Kapıkule ve Hamzabeyli'de düzenlenen iki operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan sigara, alkol ve elektronik ürünlere el konuldu; 2 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:10
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:10
Edirne'de 2 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Operasyonu

Edirne'de 2 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Operasyonu

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sınır kapılarında düzenlenen iki ayrı operasyonda önemli bir baskın gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yapılan aramalarda, Avrupa'dan yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen; piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan çok sayıda sigara, alkol ile elektronik ürün ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetin Açıklaması

Emniyet'ten yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

EDİRNE'DE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ FARKLI OPERASYON SONUCU PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 2...

EDİRNE'DE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ FARKLI OPERASYON SONUCU PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA OLAN ÇOK SAYIDA SİGARA, ALKOL VE ELEKTRONİK ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ.

EDİRNE'DE POLİS EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN İKİ FARKLI OPERASYON SONUCU PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 2...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Yediemin Otoparkında 6 Tır Yandı: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Batman'da Jandarma Operasyonunda 23 Şahıs Tutuklandı
3
Germencik'te Jandarma Operasyonu: 2 milyon 150 bin TL'lik Sahte Ayakkabılar Ele Geçirildi
4
Arnavutköy'de Boş Binanın Çatısında Yangın — İtfaiye Müdahalesi
5
Bayrampaşa Kaymakamlığı’nda hamam yangını: Çalışanlar tahliye edildi
6
Kazdağları'nda kayıp 3 kişi sağ salim bulundu
7
Edirne'de 2 Milyon TL'lik Kaçak Ürün Operasyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları