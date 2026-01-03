DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.898.806,06 -0,32%

Edirne'de Çökme Riski: AFAD 5 Kişiyi Tahliye Etti

Edirne Çavuşbey Mahallesi'nde çatısı çöken metruk ev nedeniyle yanındaki müstakil evdeki 5 kişi AFAD tarafından tahliye edildi; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 23:54
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 23:55
Edirne'de Çökme Riski: AFAD 5 Kişiyi Tahliye Etti

Edirne'de metruk evin çökmesi sonrası tahliye

Çavuşbey Mahallesi'nde AFAD müdahalesi

Edirne merkez Çavuşbey Mahallesinde, boş bir müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Olayın bildirilmesinin ardından AFAD ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, çökme riskinin yanındaki tek katlı müstakil eve sirayet etme ihtimalini değerlendirerek, evde yaşayan 5 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Tahliye işlemleri sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, çatısı çöken metruk ev ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Olayla ilgili çalışmalar sürdü.

Çavuşbey Mahalle Muhtarı Serkan Kuş, yaşanan olayda yaralanan kimsenin olmadığını ve ekiplerin seferber olduğunu belirtti.

ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE AFAD VATANDAŞLARI TAHLİYE ETTİ

ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE AFAD VATANDAŞLARI TAHLİYE ETTİ

ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE AFAD VATANDAŞLARI TAHLİYE ETTİ

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kozmetik Fabrikası Yangını İddianamesi İade Edildi
2
Kozmetik fabrika yangınında iddianame iade edildi
3
Gaziantep'te Dehşet: 12 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı Market Kamerasında
4
Balıkesir Gömeç'te Restorana Tüfekli Saldırı: 1 Ölü, 3 Yaralı
5
Afyonkarahisar'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı
6
New York'ta Binlerce Kişi Times Meydanı'nda Venezuela İçin Yürüdü
7
Aksaray'da Kavşakta Mendil Satışı: 42 Yaşındaki Adam Gece Boyu Çalışıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları