Edirne'de Çökme Riski: AFAD 5 Kişiyi Tahliye Etti

Edirne'de metruk evin çökmesi sonrası tahliye

Çavuşbey Mahallesi'nde AFAD müdahalesi

Edirne merkez Çavuşbey Mahallesinde, boş bir müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. Olayın bildirilmesinin ardından AFAD ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, çökme riskinin yanındaki tek katlı müstakil eve sirayet etme ihtimalini değerlendirerek, evde yaşayan 5 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti. Tahliye işlemleri sırasında herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, çatısı çöken metruk ev ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Olayla ilgili çalışmalar sürdü.

Çavuşbey Mahalle Muhtarı Serkan Kuş, yaşanan olayda yaralanan kimsenin olmadığını ve ekiplerin seferber olduğunu belirtti.

ÇÖKME RİSKİ NEDENİYLE AFAD VATANDAŞLARI TAHLİYE ETTİ