Edirne'de İstinat Duvarı Çöktü: İki Balkon Hasar Aldı

Edirne Medrese Alibey Mahallesi Aşiyan Bayırı'nda sağanak sonrası istinat duvarı çöktü; iki evin balkonları zarar gördü, ekipler bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 18:34
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 18:46
Edirne'de etkili olan sağanak yağışın ardından bir binanın istinat duvarı yıkıldı. Olayda, duvarın bitişiğinde bulunan iki evin balkonunda hasar meydana geldi.

Olay Yeri ve Hasar

Olay, Medrese Alibey Mahallesi Aşiyan Bayırı mevkiinde gerçekleşti. Bölgedeki yoğun yağış nedeniyle yan tarafta bulunan istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü ve yaşanan toprak kayması sonucu iki evin balkonunda zarar oluştu. Olay sırasında bölgede kimsenin bulunmaması, can kaybı veya yaralanma yaşanmasını engelledi.

Müdahale ve İnceleme

İhbar üzerine bölgeye polis, belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin meydana geldiği alanı güvenlik şeridiyle kapatarak incelemeye başladı. Yetkililer, binanın temel yapısının zarar görüp görmediğini tespit etmek üzere teknik incelemelerin sürdüğünü ve gerekli görülmesi halinde tahliye kararı alınabileceğini bildirdi.

Mahalledeki Endişe ve Uyarılar

Çökme sonrası mahalle sakinleri ekiplerin çalışmalarını endişeyle takip ederken, yetkililer özellikle yağışlı havalarda vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı ve ekiplerin yönlendirmelerine uymaları gerektiğini belirtti.

