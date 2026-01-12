Edirne'de Kar Etkisini Azalttı — İlçelerde Yol Açma ve Tuzlama Sürüyor

Yayın Tarihi: 12.01.2026 12:34
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 12:35
Edirne'de Kar Etkisini Azalttı — İlçelerde Yol Açma ve Tuzlama Sürüyor

Edirne'de kar yağışı şehir merkezinde zayıfladı

Edirne kent merkezinde kar yağışının etkisi azalırken, yüksek kesimler ve kırsal alanlarda kar aralıklarla devam ediyor. Bölgedeki yağışın bereketi hissedilirken, olası olumsuzluklara karşı yetkililer teyakkuzda bulunuyor.

Ekipler yolları açık tutmak için çalışıyor

İl Özel İdaresi ekipleri, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması amacıyla yoğun mesai harcıyor. Ekiplerin yol açma ve tuzlama çalışmaları Uzunköprü Çalıköy, Lalapaşa Kalkansöğüt, Hacılar, Küçünlü ve Hacıdanişment köylerinde aralıksız devam ediyor.

Yerel yetkililer, özellikle kırsal bölgelerde buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor ve gerekirse zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması tavsiyesinde bulunuyor.

Vaka veya ek bilgi bildirilmesi gereken durumlarda ilgili birimlerin hazır olduğu ve çalışmaların olumsuz hava koşulları düzelene kadar sürdürüleceği belirtiliyor.

