Edirne'de KOM Operasyonu: 2 Milyon TL'lik Kaçak Sigara, Alkol ve Elektronik Yakalandı

Edirne KOM ekipleri, Kapıkule ve Hamzabeyli'de düzenlenen iki operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan kaçak sigara, alkol ve elektronik ürün ele geçirdi; 2 şüpheli gözaltında.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 16:01
Edirne'de milyonluk kaçakçılık operasyonu

Kapıkule ve Hamzabeyli'de durdurulan sevkiyatlar

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda, yurda Avrupa'dan kaçak yollarla getirildiği tespit edilen çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

Operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Türk lirası olan çok sayıda sigara, alkol ve elektronik ürün ele geçirildi. Müdahalenin Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gerçekleştirildiği bildirildi.

Yürütülen istihbarat çalışmaları ve teknik takibin ardından düzenlenen operasyonlarla, söz konusu kaçak ürünlerin yurt içine dağıtılmasının önüne geçildi. Operasyonlar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Polis ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor; yetkililer, benzer operasyonların devam edeceğini bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

