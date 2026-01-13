İzmir'de Kayıp Genç Kızın Gömülü Cesedi Bulundu — Şüpheli Tutuklandı

Bornova'da kayıp 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın boğularak öldürülüp gömüldüğü belirlendi; şüpheli Fatih İnan tutuklandı, son görüntüleri kamerada.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 14:43
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:43
İzmir'de Kayıp Genç Kızın Gömülü Cesedi Bulundu — Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Kayıp Genç Kızın Gömülü Cesedi Bulundu

Bornova'da cinayet iddiası ve tutuklama

İzmir'in Bornova ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın cansız bedeninin gömülü halde bulunduğu ve olayın cinayet olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklanırken, genç kızın son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Soruşturma ve yakalama

Olay, Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının 29 Aralık 2025 tarihinde polise yaptığı kayıp ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın cinayet olduğu yönünde bulgular elde edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Fatih İnan (26), R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) olduğu tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri ve adli süreç

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Mihriban Yılmaz'ın şüpheli Fatih İnan tarafından boğularak öldürüldüğü ve daha sonra gömüldüğü belirlendi. Şüphelinin ifadesi ve yer göstermesi üzerine yapılan aramada genç kadının cansız bedeni gömüldüğü yerde bulundu.

Mihriban Yılmaz'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Son anlar ve gözaltı sonrası süreç

Olayla ilgili soruşturmada kan donduran iddialar gündeme geldi. İddialara göre Mihriban Yılmaz, cinayet zanlısı Fatih İnan tarafından kaçırıldı; 10 gün boyunca alıkonulduğu, bu süre zarfında darp edildiği ve yüzünün tanınmaz hale getirildiği ileri sürüldü. Zanlının işkence sonrası genç kızı öldürüp gömdüğü öne sürüldü.

Genç kızın kaybolmadan önceki son anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden cinayet zanlısı Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MİHRİBAN YILMAZ

MİHRİBAN YILMAZ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Davut Gül: İstanbul'da su krizi yok
2
İstanbul'da Operasyon: Kasten Öldürme ve Diğer Suçlardan Aranan 2 Kişi Yakalandı
3
Kartal Adliye'de Hakime Ateş Eden Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan Gözaltına Alındı
4
Payas'ta Ev Yangını: Fatih Mahallesi'ndeki Daire Kullanılamaz Hale Geldi
5
Kars’ta 3 Aranan Şahıs Yakalandı — Toplam 9 Yıl 19 Ay Kesinleşmiş Hapis
6
Atakum'da SPA merkezine fuhuş operasyonu: 1 tutuklama, 2 adli kontrol

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları