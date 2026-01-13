İzmir'de Kayıp Genç Kızın Gömülü Cesedi Bulundu — Şüpheli Tutuklandı

İzmir'de Kayıp Genç Kızın Gömülü Cesedi Bulundu

Bornova'da cinayet iddiası ve tutuklama

İzmir'in Bornova ilçesinde hakkında kayıp ihbarı bulunan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın cansız bedeninin gömülü halde bulunduğu ve olayın cinayet olduğu belirlendi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklanırken, genç kızın son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Soruşturma ve yakalama

Olay, Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınlarının 29 Aralık 2025 tarihinde polise yaptığı kayıp ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın cinayet olduğu yönünde bulgular elde edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Fatih İnan (26), R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) olduğu tespit edildi. Polis tarafından düzenlenen operasyonda beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri ve adli süreç

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, Mihriban Yılmaz'ın şüpheli Fatih İnan tarafından boğularak öldürüldüğü ve daha sonra gömüldüğü belirlendi. Şüphelinin ifadesi ve yer göstermesi üzerine yapılan aramada genç kadının cansız bedeni gömüldüğü yerde bulundu.

Mihriban Yılmaz'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Son anlar ve gözaltı sonrası süreç

Olayla ilgili soruşturmada kan donduran iddialar gündeme geldi. İddialara göre Mihriban Yılmaz, cinayet zanlısı Fatih İnan tarafından kaçırıldı; 10 gün boyunca alıkonulduğu, bu süre zarfında darp edildiği ve yüzünün tanınmaz hale getirildiği ileri sürüldü. Zanlının işkence sonrası genç kızı öldürüp gömdüğü öne sürüldü.

Genç kızın kaybolmadan önceki son anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden cinayet zanlısı Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

