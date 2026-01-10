Edirne'de Rahat Tavırlı Hırsız 3 İş Yerini Soydu

Edirne'de gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, rahat tavırlarıyla üç ayrı iş yerinde hırsızlık yaptı. Zanlının iş yerlerinden para ve bir cep telefonu çaldığı bildirildi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde iş yerlerine giren zanlı, kasalarda bulunan paraları ve bir iş yerine ait cep telefonunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Polisin Çalışmaları

İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, iş yerlerinde detaylı inceleme yapıp parmak izi çalışması başlattı. Kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin aynı bölgede beş farklı iş yerine daha girmeye teşebbüs ettiğini ve bazı iş yerlerinin kapılarını zorladığını tespit etti. Polis, şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

