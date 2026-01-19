Edirne'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Edirne'de tefecilik operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı; ruhsatsız tabanca, 56 adet fişek ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 18:56
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 18:56
Edirne'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama, Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Edirne'de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Edirne'de gerçekleştirilen operasyonda, para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek faizle borç verip karşılığında yüksek meblağlı senetler alarak mağduriyet yaratan şebekeye yönelik işlemler yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 2 kişi tutuklandı.

Operasyonun koordinasyonu ve yürütülmesi

İşlemler Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri tarafından yürütüldü. Yapılan incelemelerde şüphelilerin yüksek faiz karşılığında borç verip çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi.

Ele geçirilen deliller

Aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 56 adet 9.19 mm fişek ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edirne'de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

Edirne'de tefecilik operasyonu: 2 tutuklama

