Zonguldak Alaplı'da Kayıp Adliye Çalışanı Mustafa Uçar Ormanlık Alanda Ölü Bulundu

Zonguldak Alaplı'da Kayıp Adliye Çalışanı Ölü Bulundu

Arama kurtarma ekiplerinin 30 saatlik çalışması sonuç verdi

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde, 'ava gidiyorum' diyerek evden ayrılan 31 yaşındaki Mustafa Uçar’ın cansız bedeni, köye yakın ormanlık alanda bulundu.

Dün akşam saatlerinde evden ayrılan Uçar’dan 30 saattir haber alınamaması üzerine AFAD, UMKE ve jandarma ile gönüllüler arama çalışmalarına başladı. Yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklara rağmen ekip sayısı 100’den fazla kişiye ulaştı; aramalarda termal kameralar ve kadavra köpeği de kullanıldı.

Arama faaliyetlerinin yoğunlaştığı Çengelli köyü mevkii, Sindelli Köyü'ne 300 metre mesafedeki ormanlık alanda ekipler, Mustafa Uçar’ın cansız bedenine ulaştı. İlk belirlemelere göre Uçar’ın tüfekle vurulmuş halde olduğu öne sürülüyor.

Kesin ölüm sebebi, yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

