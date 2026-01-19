Konya'da Yol Verme Tartışması: Bıçakla Yaralama Şüphelisi Tutuklandı

Olayın ayrıntıları

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde, dün akşam trafikte yaşanan bir tartışma şiddetle sonuçlandı.

Edinilen bilgiye göre, 42 BFF 411 plakalı otomobilin sürücüsü C.D. ile ticari araç sürücüsü Hakan K. arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma büyüdü. Tartışma sırasında Hasan K., önce C.D.'nin aracına zarar verdi, ardından araçta bulunan sürücü ve yanındaki arkadaşını bıçakla yaraladı.

Olayın ardından şüpheli hızla uzaklaşırken, hafif yaralanan C.D. ve arkadaşı yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde saldırganın aracın camını yumrukladığı, bıçakla araçtakileri yaraladığı ve daha sonra tekrar araç yanına gelerek yaralılarla tartıştıktan sonra hızla ayrıldığı görüldü.

Hafif yaralı iki kişinin karakola giderek şikayetçi olmasının ardından polis ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Hasan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

