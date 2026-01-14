Edirne’de Uyuşturucu İmalathanesi: 117 Kilo 434 Gram MDMB ve 65 Bin Hap Ele Geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin evinin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Operasyonda toplam 117 kilo 434 gram MDMB ile birlikte çok sayıda üretim ve satış malzemesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddelerin üzerlerine sarılarak yurda sokulduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Şüpheliler, Ticaret Bakanlığı sistemlerinden takibe alındı.

Şüphelilerin Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasına giriş yapması üzerine yapılan aramada, bir şahsın üzerinde 4 kilo 90 gram MDMB ele geçirildi. Savcılık talimatıyla operasyon genişletildi ve uyuşturucuları teslim almaya geldiği belirlenen şüpheli Edirne’de yakalandı.

Ele Geçirilenler

Alıcının ikametinde yapılan aramalarda evin uyuşturucu üretiminde kullanıldığı belirlendi. Evde ve operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında şunlar bulunuyor:

• 117 kilo 434 gram MDMB cinsi uyuşturucu madde

• Satışa hazır 65 bin adet uyuşturucu hap

• 2 adet uyuşturucu imalatında kullanılan makine, 1 kompresör, 1 karıştırıcı

• Çok sayıda yeşil reçeteli ilaç etiketi, blisterler, hassas teraziler ve boş kapsüller

Gözaltılar ve Süreç

Çalışmalar kapsamında Edirne’de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bir şüpheli, Yunanistana kaçmak üzereyken Pazarkule Gümrük Kapısı tampon bölgesinde yakalandı. Toplam 5 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EDİRNE GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA, BİR ŞÜPHELİNİN EVİNİ UYUŞTURUCU İMALATHANESİNE ÇEVİRDİĞİ BELİRLENDİ.