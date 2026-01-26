Edirne'de Yoğun Sis Trafik Kazasına Yol Açtı: Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

Edirne Atatürk Bulvarı'nda yoğun sis ve kaygan zeminin etkisiyle U.A. yönetimindeki otomobil elektrik direğine çarptı; yaralanma yok, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:48
Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Edirne Atatürk Bulvarında seyir halinde olan U.A. yönetimindeki otomobil, yoğun sis ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü U.A. ile araçta bulunanlar yaralanmadan kurtuldu; araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çalışmalarının ardından otomobili bulunduğu yerden kaldırdı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

