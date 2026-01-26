Edirne'de Yoğun Sis Trafik Kazasına Yol Açtı: Otomobil Elektrik Direğine Çarptı

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, Edirne Atatürk Bulvarında seyir halinde olan U.A. yönetimindeki otomobil, yoğun sis ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan elektrik direğine çarptı.

Kazada sürücü U.A. ile araçta bulunanlar yaralanmadan kurtuldu; araçta maddi hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çalışmalarının ardından otomobili bulunduğu yerden kaldırdı ve yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

EDİRNE'DE YOĞUN SİS VE YOLUN KAYGAN OLMASI NEDENİYLE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA OTOMOBİL ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI.