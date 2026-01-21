Edirne-Havsa'da 16 Ton Dolmalık Biber Yüklü Tır Bariyerlere Çarptı
Kaza, Edirne-Havsa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N. idaresindeki 31 AGM 572 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi.
Kaza Detayları
Kazada tırda maddi hasar oluştu. Araçta yüklü bulunan 16 ton dolmalık biber dikkati çekti. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Güvenlik ve Müdahale
Jandarma ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak olası diğer riskleri önledi. Kaza yapan tır, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.
Soruşturma
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
