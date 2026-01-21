Edirne-Havsa'da 16 Ton Dolmalık Biber Yüklü Tır Bariyerlere Çarptı

Edirne-Havsa yolunda, 16 ton dolmalık biber yüklü tır sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durdu; yol kısa sürede açıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:51
Kaza, Edirne-Havsa yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.N. idaresindeki 31 AGM 572 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza Detayları

Kazada tırda maddi hasar oluştu. Araçta yüklü bulunan 16 ton dolmalık biber dikkati çekti. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Güvenlik ve Müdahale

Jandarma ekipleri, yol üzerinde güvenlik önlemleri alarak olası diğer riskleri önledi. Kaza yapan tır, vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Soruşturma

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

