Eskişehir'de Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Tramvay Seferleri Aksadı

Eskişehir'de sabah başlayan fırtında Vişnelik Mahallesi'nde ağaçlar devrildi; park halindeki otomobil ve tramvay yolu zarar gördü, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 12:43
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 12:43
Eskişehir'de Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Tramvay Seferleri Aksadı

Eskişehir'de fırtına kent yaşamını etkiledi

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda saat 11.00 sıralarında bir çam ağacı, park halindeki bir otomobilin ve tramvay yolunun üzerine devrildi.

Olay ve müdahale

Devrilen ağaç sonucunda otomobilde maddi hasar oluştu ve tramvay seferleri aksadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağaç raylardan kaldırıldı ve yol temizlendi; operasyonun tamamlanmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Çevre sakinleri, bir yayanın ağacın üzerine devrilmesinden son anda kurtulduğunu iddia etti.

Sokağın sakinlerinden tepkiler

Bulvar üzerinde esnaflık yapan Hatice Yumuk, "Ağaç park halindeki arabanın üzerine devrildi. Defalarca istememize rağmen bu ağaçlar kaldırılmadı ve bir vatandaş, üzerine ağaç devrilmesinden son anda kurtuldu. Bu ağaçların tehlikeli olduğu senelerdir biliniyor ama hiçbir önlem alınmıyor, sadece budama yapılıyor. Bugün de hava rüzgârlı olduğu için böyle bir olay yaşadık" dedi.

Çevre sakinlerinden 80 yaşındaki Mustafa Açar ise, "Rüzgârdan ağaç sökülmüş, yerinden çıkmış. O da tramvay yoluna düştü. Şimdi o ağacı alıp götürüyorlar. Bu Allah’tan gelen bir şey" şeklinde konuştu.

Aynı bölgede ikinci devrilme

Aynı saatlerde Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Seda Sokak'ta da bir ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri burada da temizlik çalışması gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR'DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA SONUCUNDA GERÇEKLEŞEN AĞAÇ DEVRİLMESİ OLAYLARI...

ESKİŞEHİR'DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA SONUCUNDA GERÇEKLEŞEN AĞAÇ DEVRİLMESİ OLAYLARI KENT YAŞAMINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEDİ.

ESKİŞEHİR'DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ RÜZGAR VE FIRTINA SONUCUNDA GERÇEKLEŞEN AĞAÇ DEVRİLMESİ OLAYLARI...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bozkır'da Şiddetli Rüzgar Çatı Uçurdu — Dereköy'de Ev ve Barınaklar Hasar Gördü
2
Fransız Çiftçiler Traktörleriyle Paris’i Abluka Altına Aldı — AB-Mercosur Protestosu
3
Salihli'yi Vuran Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu, 72 Yaşındaki Kadın Yaralandı
4
İstanbul'da Lodos: Bayrampaşa'da Ağaç Devrildi, Zeytinburnu'nda Saksı Düştü
5
Karacabey'de Alev Alev Yanan Ağıl: Hayvanlar Son Anda Kurtarıldı
6
Malatya'da Otobüs Devrildi: 6 Yaralı
7
Sivas'ta buzlanma kazası: İş adamı Ahmet Yasak hayatını kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları