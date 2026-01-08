Eskişehir'de Fırtına: Ağaçlar Devrildi, Tramvay Seferleri Aksadı

Eskişehir'de fırtına kent yaşamını etkiledi

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün tahmin ettiği üzere Eskişehir'de sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı'nda saat 11.00 sıralarında bir çam ağacı, park halindeki bir otomobilin ve tramvay yolunun üzerine devrildi.

Olay ve müdahale

Devrilen ağaç sonucunda otomobilde maddi hasar oluştu ve tramvay seferleri aksadı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekiplerinin çalışmasıyla ağaç raylardan kaldırıldı ve yol temizlendi; operasyonun tamamlanmasının ardından tramvay seferleri normale döndü. Çevre sakinleri, bir yayanın ağacın üzerine devrilmesinden son anda kurtulduğunu iddia etti.

Sokağın sakinlerinden tepkiler

Bulvar üzerinde esnaflık yapan Hatice Yumuk, "Ağaç park halindeki arabanın üzerine devrildi. Defalarca istememize rağmen bu ağaçlar kaldırılmadı ve bir vatandaş, üzerine ağaç devrilmesinden son anda kurtuldu. Bu ağaçların tehlikeli olduğu senelerdir biliniyor ama hiçbir önlem alınmıyor, sadece budama yapılıyor. Bugün de hava rüzgârlı olduğu için böyle bir olay yaşadık" dedi.

Çevre sakinlerinden 80 yaşındaki Mustafa Açar ise, "Rüzgârdan ağaç sökülmüş, yerinden çıkmış. O da tramvay yoluna düştü. Şimdi o ağacı alıp götürüyorlar. Bu Allah’tan gelen bir şey" şeklinde konuştu.

Aynı bölgede ikinci devrilme

Aynı saatlerde Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Seda Sokak'ta da bir ağaç devrildi. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri burada da temizlik çalışması gerçekleştirdi.

