Edirne İpsala'da Minibüs Kazası: Buzlanan Yolda 1 Yaralı

İpsala ilçesinde İbriktepe-Hacıköy yolunda yaşanan kazada, buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolü kaybettiği minibüs tarlaya devrildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 22 ACG 769 plakalı minibüs, buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada yaralanan kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Yetkililerin Uyarısı

Yetkililer, bölgede etkili olan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

