Edirne İpsala'da Minibüs Kazası: Buzlanan Yolda 1 Yaralı

İpsala İbriktepe-Hacıköy yolunda buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 22 ACG 769 plakalı minibüs tarlaya devrildi; 1 kişi İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 14:47
Edirne İpsala'da Minibüs Kazası: Buzlanan Yolda 1 Yaralı

Edirne İpsala'da Minibüs Kazası: Buzlanan Yolda 1 Yaralı

İpsala ilçesinde İbriktepe-Hacıköy yolunda yaşanan kazada, buzlanma nedeniyle sürücünün kontrolü kaybettiği minibüs tarlaya devrildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, 22 ACG 769 plakalı minibüs, buzlanmadan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kazada yaralanan kişi, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

Yetkililerin Uyarısı

Yetkililer, bölgede etkili olan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

EDİRNE'NİN İPSALA İLÇESİNDE, İBRİKTEPE-HACIKÖY YOLUNDA BUZLANMA SEBEBİYLE MEYDANA GELEN TRAFİK...

EDİRNE'NİN İPSALA İLÇESİNDE, İBRİKTEPE-HACIKÖY YOLUNDA BUZLANMA SEBEBİYLE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.

EDİRNE'NİN İPSALA İLÇESİNDE, İBRİKTEPE-HACIKÖY YOLUNDA BUZLANMA SEBEBİYLE MEYDANA GELEN TRAFİK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İnegöl'de 300 Gram Bonzai Ele Geçirildi: Şüpheli Tutuklandı
2
Kraljevo'da kızaktan düşen 16 ve 17 yaşındaki iki genç araç altında kaldı
3
Düzce'de Kanunsuz Ava Geçit Yok: 121 Belge, 91 İdari İşlem
4
Şanlıurfa'da DEAŞ Operasyonu: 2 Gözaltı, 17 Yasaklı Yayın
5
Tokat’ta Baba Cinayeti: Mustafa Cankurtaran Tutuklandı
6
Van’ın Edremit’inde Tırda 39 Kilo 340 Gram Skunk Ele Geçirildi
7
Sinem Çekinmez Güney Afrika'da Güzellik Merkezi Açtı — Adana'da Binlerce Mağdur İddiası

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları