Gaziantep'te Eski Eşe Kimyasal Saldırı: Kaçış Anları Kamerada

Olayın Detayları

Olay, dün gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Merveşehir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi S.Ç (31) evinde yalnız olduğu sırada eski eşi A.K. (36) eve girdi. Eve girer girmez S.Ç'yi bağlayan eski koca, kadının başına ve yüzüne kimyasal madde döktü. Saldırının ardından zanlı yakınlarını arayıp olay yerinden kaçtı.

Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı kadın, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mağdurun Durumu

S.Ç'nin tedavisi yoğun bakım yanık ünitesinde sürüyor. Kadının kafasında çok ciddi yanmalar olduğu, yüzde 99 görme kaybı yaşadığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Mağdur, hasta yatağında yaşadığı dehşeti kısa ve net bir şekilde anlattı: "Yüzüme bir şey döktü, kafamın üzerine bir şey döktü, sonrasında da ben bayıldım".

Kaçış Anları Kamerada

Olay sonrası çekilen güvenlik kameralarında, saldırgan A.K.'nin merdivenleri kullanarak olayın yaşandığı daire ve binayı hızla terk etme anları yer aldı. Görüntüler, zanlının binadan çıkışını ve uzaklaşma çabalarını net şekilde gösteriyor.

Gözaltı ve Tutuklama

Kısa süre sonra polis ekiplerine teslim olan saldırgan A.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

