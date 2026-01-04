DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.920.833,8 -0,89%

Edirne Naipyusuf’ta Ev Yangını: Bahçe Hortumuyla İlk Müdahale, 1 Yaralı

Edirne’nin Naipyusuf köyünde çıkan ev yangınına komşular bahçe hortumuyla müdahale etti; bir kişi dumandan etkilendi, itfaiye yangını söndürdü.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 07:01
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 07:01
Edirne Naipyusuf’ta Ev Yangını: Bahçe Hortumuyla İlk Müdahale, 1 Yaralı

Edirne Naipyusuf’ta Ev Yangını: Bahçe Hortumuyla İlk Müdahale

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde akşam saatlerinde çıkan yangın, çevrede büyük paniğe yol açtı. Saat 20.00 sıralarında başlayan yangında bir ev tamamen alevlere teslim oldu.

Komşular bahçe hortumuyla müdahale etti

Yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Yangın fark edildiğinde çevredekiler, itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla bahçe hortumuyla müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler büyüyünce durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine Havsa ve Babaeski ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralı ve soruşturma

Yangında ev sahibi İrfan Kaymak dumandan etkilenerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaymak, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

EDİRNE'DE YANGIN ÇIKAN EV KÜL OLDU

EDİRNE'DE YANGIN ÇIKAN EV KÜL OLDU

EDİRNE'DE YANGIN ÇIKAN EV KÜL OLDU

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Naipyusuf’ta Ev Yangını: Bahçe Hortumuyla İlk Müdahale, 1 Yaralı
2
Kağıthane’de Tamir Halindeki Otomobilde Yangın: Evsiz Kişi Hayatını Kaybetti
3
Isparta'da Yılbaşı Öncesi Şok Uygulama: Geniş Çaplı Denetimler
4
Kayseri'de Çatıda Yangın: 3 Katlı İkamet 2 Saatte Söndürüldü
5
Bursa İnegöl Deydinler'de 2 Katlı Evde Yangın Korkuttu
6
Kayseri’de Drift Yapan 2 Araca 163 bin 308 TL Ceza
7
Afyonkarahisar'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları