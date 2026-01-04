Edirne Naipyusuf’ta Ev Yangını: Bahçe Hortumuyla İlk Müdahale, 1 Yaralı

Edirne Naipyusuf’ta Ev Yangını: Bahçe Hortumuyla İlk Müdahale

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Naipyusuf köyünde akşam saatlerinde çıkan yangın, çevrede büyük paniğe yol açtı. Saat 20.00 sıralarında başlayan yangında bir ev tamamen alevlere teslim oldu.

Komşular bahçe hortumuyla müdahale etti

Yangının elektrik tellerinden kaynaklandığı iddia ediliyor. Yangın fark edildiğinde çevredekiler, itfaiye gelene kadar kendi imkanlarıyla bahçe hortumuyla müdahale etti. Ancak rüzgarın etkisiyle alevler büyüyünce durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine Havsa ve Babaeski ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yaralı ve soruşturma

Yangında ev sahibi İrfan Kaymak dumandan etkilenerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kaymak, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının kesin çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

EDİRNE'DE YANGIN ÇIKAN EV KÜL OLDU