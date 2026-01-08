Edremit Altınkum'da Lodos: Deniz Taştı, Caddeler Göl Oldu

Edremit Altınkum'da etkili lodos fırtınası sonucu deniz taştı; Atatürk Caddesi ve çevresindeki cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 18:01
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 18:22
Caddeler ve sokaklar suyla kaplandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Altınkum’da deniz taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesinde yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kabaran ve yükselen deniz suları karaya kadar ilerleyerek sokakları ve yolları kapladı.

Zeytinli Altınkum Atatürk Caddesinin bir kısmı taşkın sebebiyle suyla dolarken, yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti; vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

