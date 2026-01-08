Edremit Altınkum'da Lodos: Deniz Taştı, Caddeler Göl Oldu

Caddeler ve sokaklar suyla kaplandı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde etkili olan lodos fırtınası nedeniyle Altınkum’da deniz taştı, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesinde yaşanan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kabaran ve yükselen deniz suları karaya kadar ilerleyerek sokakları ve yolları kapladı.

Zeytinli Altınkum Atatürk Caddesinin bir kısmı taşkın sebebiyle suyla dolarken, yolda kalan araçlar nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti; vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

