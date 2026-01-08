Edremit’te Dolu ve Lodos Fırtınası Trafiği Vurdu

Balıkesir Körfezi’nde gün boyu etkili lodosun ardından dolu yağışı

Balıkesir Körfezi’nde gün boyu etkili olan lodos fırtınasının ardından Edremit’te akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Kısa süreli ancak yoğun şekilde yağan dolu, ilçe genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde trafikte aksamalar meydana gelirken, sürücüler ani bastıran dolu ve kayganlaşan yollar nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti.

Dolu yağışı ilerleyen saatlerde etkisini azaltarak yerini sağanak yağışa bıraktı.

Yetkililer, vatandaşları ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

