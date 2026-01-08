Edremit'te Kamyon Altında Kalan Vatandaş İtfaiyeyle Kurtarıldı

Olayın Detayları

Balıkesir'in Edremit ilçesi Eroğlan Mahallesi 9058 Sokak üzerinde, geri manevra yapan bir kamyon sürücüsünün arkasında bulunan M.D.'yi fark edememesi sonucu kaza meydana geldi.

Kamyonun altında sıkışan talihsiz vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, hidrolik kriko kullanarak kamyonu kaldırdı ve M.D.'yi bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralı M.D., sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı.

