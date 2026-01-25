Efeler'de 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan S.S. Yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, hapis cezasıyla aranan bir kişi kıskıvrak yakalandı.

Operasyon ve gözaltı

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki çalışmada yabancı uyruklu S.S. (39) isimli kadın tespit edildi. Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.'nin suçu; "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" olarak kayıtlara geçti.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

