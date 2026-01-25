Efeler'de 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan S.S. Yakalandı

Aydın Efeler'de, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S. (39) isimli kadın, jandarma ekiplerince yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:53
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:53
Efeler'de 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan S.S. Yakalandı

Efeler'de 15 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan S.S. Yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, hapis cezasıyla aranan bir kişi kıskıvrak yakalandı.

Operasyon ve gözaltı

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki çalışmada yabancı uyruklu S.S. (39) isimli kadın tespit edildi. Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.S.'nin suçu; "Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek" olarak kayıtlara geçti.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE HAPİS CEZASIYLA ARANAN 1 KİŞİ, JANDARMA EKİPLERİNCE KISKIVRAK...

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE HAPİS CEZASIYLA ARANAN 1 KİŞİ, JANDARMA EKİPLERİNCE KISKIVRAK YAKALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 4’üncü Günde
2
Yozgat'ta Yaylada Mahsur Kalan Vatandaş AFAD ve Jandarma Ekiplerince Kurtarıldı
3
Gaziantep'te Kesinleşmiş 10'ar Yıl Hapisle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
4
İnegöl’de Alkollü Sürücü ‘Dur’ İhtarına Uymadı, Kovalamaca Sonrası Kaza ile Yakalandı
5
Gaziantep'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 2 Tüfek, 8 Tabanca, 5 Gözaltı
6
Kulu’da Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi — Sürücü Yaralanmadı
7
Gaziantep'te cezaevi arkadaşı tarafından bıçaklandı: Berat A. (22) öldü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları