Efeler'de 23 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Operasyonla Yakalandı
Jandarma ekipleri S.Y.'yi kıskıvrak yakaladı
Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, hakkında "Bina Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (34)'nin Efeler'de olduğuna dair bilgi aldı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla şüpheli S.Y.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerin ardından Aydın Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
