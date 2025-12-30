DOLAR
Efeler'de 23 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Operasyonla Yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, hakkında 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. operasyonla yakalandı ve Aydın Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:05
Jandarma ekipleri S.Y.'yi kıskıvrak yakaladı

Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, hakkında "Bina Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 23 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Y. (34)'nin Efeler'de olduğuna dair bilgi aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla şüpheli S.Y.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerin ardından Aydın Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

