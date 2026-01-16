Ekvador'da 'Bütüncül Hücum': 10 Bin Askerle Organize Suçlara Tarihi Operasyon

Yayın Tarihi: 16.01.2026 20:52
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 21:03
Ekvador Savunma Bakanlığı, organize suçlarla mücadele kapsamında ülke tarihinin en büyük operasyonu olarak tanımlanan 'Bütüncül Hücum'u başlattı. Operasyona Guayas, Manabi ve Los Rios eyaletlerinde görev yapmak üzere yaklaşık 10 bin asker sevk edildi.

Sevk ve koordinasyon

Ekvador Savunma Bakanı Gian Carlo Loffredo yaptığı açıklamada, ulusal güvenlik bloğunun tamamının süresiz olarak Guayas'a konuşlandırılacağını ve operasyonların eyalet başkenti Guayaquil'den koordine edileceğini bildirdi. Bakanlık, güvenlik güçlerinin eyalet genelindeki yüksek riskli bölgelerde faaliyet gösteren suç gruplarına karşı doğrudan ve kesintisiz saldırı operasyonları gerçekleştireceğini vurguladı. Açıklamada, "Ekvadorlu ailelerin güvenliğini tehlikeye atan herkes için ya hapishane ya cehennem" ifadelerine yer verildi.

Yasal çerçeve ve olağanüstü hal

Devlet Başkanı Daniel Noboa, suç oranlarındaki artış nedeniyle bu ay başında Guayas dahil olmak üzere 9 eyalet ve 3 belediyede 60 günlük olağanüstü hal ilan etmişti. Noboa, 9 Ocak 2024 tarihli kararnamede ülkede iç silahlı çatışma durumunun varlığını teyit etmiş ve aynı gün hükümet 22 suç yapılanmasını "terörist örgüt ve devlet dışı silahlı aktör" olarak tanımlamış; silahlı kuvvetler ile polise bu tehditleri etkisiz hale getirme yetkisi verilmişti. Kararnamenin uygulaması imza tarihinden bu yana kesintisiz şekilde uzatıldı.

Şiddetin boyutu ve uluslararası iş birliği

Bir zamanlar bölgenin en güvenli ülkelerinden biri kabul edilen Ekvador'da güvenlik durumu 2021'den beri hızla kötüleşti. Kriz, 2023'te cinayet oranının 100 bin kişide 45'i aşmasıyla zirveye ulaştı; 2024'te suç oranlarında kısmi düşüş gözlenmesine rağmen şiddet olayları devam etti. Geçen yıl ülke tarihinde rekor düzeyde yaklaşık 9 bin 300 suç kaynaklı ölüm kaydedildi.

Artan şiddet, hükümeti askeri operasyonları genişletmeye sevk ederken, krizle mücadele kapsamında Türkiye dahil olmak üzere birçok ülke ile güvenlik anlaşmaları yapma ve uluslararası iş birliğini artırma yönünde adımlar atılmasına yol açtı.

