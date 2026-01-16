Ermenek'te Sobadan Sızan Karbonmonoksit: Karı Koca Hayatını Kaybetti

Ermenek'te sobadan sızan karbonmonoksit: Karı koca yaşamını yitirdi

Karaman’ın Ermenek ilçesi Ardıçkaya köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre, yakınları Hacı Halit Şengül (65) ve eşi Ayşe Şengül (60)'den haber alamayınca eve gitti. Kapıyı açarak içeri giren yakınları çifti hareketsiz halde buldu ve durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ölümlerin sobadan sızan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu olduğu değerlendirildi.

İnceleme ve soruşturma

İncelemelerin ardından çiftin cansız bedenleri otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

