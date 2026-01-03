Elazığ Baskil’te 4.7’lik deprem kamerada: Kuzenlerden biri panik, diğeri oyuna devam

Elazığ’ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğündeki deprem kamerada

Güvenlik kamerası iki kuzenin farklı tepkisini kaydetti

Elazığ’ın Baskil ilçesinde kaydedilen 4.7 büyüklüğündeki deprem anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, iş yerinde oyun oynayan iki kuzenin deprem anındaki davranışları dikkat çekti.

Kayıtlarda, depremi fark eden kuzenlerden biri kısa süreli panik yaşarken, diğer kuzenin sarsıntı sırasında sakinliğini koruyup oyuna devam ettiği görülüyor.

Olayın ardından yetkililerden alınan bilgiye göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Görüntüler, insanların deprem anındaki farklı tepkilerini çarpıcı bir şekilde ortaya koydu.

ELAZIĞ’IN BASKİL İLÇESİNDEKİ 4.7 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI. OYUN OYNAYAN İKİ KUZENDEN BİRİ PANİK YAPARKEN, DİĞERİ OYUNA DEVAM ETTİ