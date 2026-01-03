Elazığ'da 4.7 Büyüklüğündeki Deprem Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Baskil'de sarsıntı, yetkililer olumsuz durum bildirmedi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.27'de merkez üssü Elazığ'ın Baskil ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı ile ilgili yetkililer herhangi bir olumsuz durum bildirmedi.

Deprem anı, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı; kayıtlar olay anını net şekilde gösteriyor.

DEPREM ANI