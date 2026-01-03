DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.875.599,62 -0,5%

Elazığ'da 4.7 Deprem: Valilikten 'Hasar İhbarı Yok' Açıklaması

Elazığ'da 3 Ocak 2026'de saat 20.27'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Valilik, AFAD ve 112'ye herhangi bir hasar ihbarı ulaşmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 21:01
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 21:01
Elazığ'da 4.7 Deprem: Valilikten 'Hasar İhbarı Yok' Açıklaması

Elazığ'da 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Valilikten açıklama

Hasar ihbarı yapılmadı

Elazığ'da 3 Ocak 2026 tarihinde saat 20.27'de kaydedilen depremin ardından Valilik, bölgeden herhangi bir hasar bildiriminde bulunulmadığını bildirdi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; Baskil ilçemizde 3 Ocak 2026 tarihinde saat 20.27’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir"

AFAD ve 112 hatlarına herhangi bir hasar ihbarı ulaşmadığı vurgulanırken, valiliğin tüm birimlerinin depremin etkilerini yakından takip ettiği belirtildi.

ELAZIĞ VALİLİĞİ AÇIKLAMA

ELAZIĞ VALİLİĞİ AÇIKLAMA

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Karacabey'de Yılbaşı Gecesi Köy Evi Alevlere Teslim Oldu
2
Elazığ'da 4.7 Deprem: Valilikten 'Hasar İhbarı Yok' Açıklaması
3
Küçükçekmece'de Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu: 3 Araç Hasar Gördü
4
Berlin'de Elektrik Kesintisi: Yangın 45 Bin Haneyi ve 2 Bin İşyeri Etkiledi
5
Kırıkkale'de Araçta 150 Ecstasy Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
6
Ayvalık'ta Kuvvetli Lodos 'Alisa 1' Feribotunu Karaya Oturttu
7
Kadirli'de Ev Yangını: 75 Yaşındaki Hilal Sofuoğlu Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları