Elazığ'da 4.7 Deprem: Valilikten 'Hasar İhbarı Yok' Açıklaması

Elazığ'da 4.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Valilikten açıklama

Hasar ihbarı yapılmadı

Elazığ'da 3 Ocak 2026 tarihinde saat 20.27'de kaydedilen depremin ardından Valilik, bölgeden herhangi bir hasar bildiriminde bulunulmadığını bildirdi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; Baskil ilçemizde 3 Ocak 2026 tarihinde saat 20.27’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem sonrasında ilimizdeki AFAD, 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır. Bütün birimlerimiz depremin ilimizdeki etkilerini yakından takip etmektedir"

AFAD ve 112 hatlarına herhangi bir hasar ihbarı ulaşmadığı vurgulanırken, valiliğin tüm birimlerinin depremin etkilerini yakından takip ettiği belirtildi.

ELAZIĞ VALİLİĞİ AÇIKLAMA