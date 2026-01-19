Elazığ'da 482 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Elazığ’da dün gece başlayan yoğun kar nedeniyle 482 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi 90 araç ve 120 personelle yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 10:02
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 10:02
Elazığ'da 482 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Elazığ'da 482 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Meteorolojinin uyarı verdiği Elazığ'da dün gece yeniden başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Gece boyu süren yoğun kar yağışı nedeniyle 482 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çalışmalar ve kaynaklar

İl Özel İdaresi, kapalı yolların açılması için 90 araç ve 120 personel ile aralıksız çalışma yürütüyor.

Yetkililer, ekiplerin sahada olduğuna ve çalışmaların devam ettiğine dikkat çekti.

ELAZIĞ’DA DÜN GECE BAŞLAYAN VE ETKİSİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT GENELİNDE BULUNAN 546...

ELAZIĞ’DA DÜN GECE BAŞLAYAN VE ETKİSİ SÜRDÜREN KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KENT GENELİNDE BULUNAN 546 KÖYÜN 482’SİYLE ULAŞIM KESİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat'ta Pazarda Alkol Etkisiyle Bayılan Kişi Hastaneye Kaldırıldı
2
Burdur'da Alkollü Sürücü Uygulama Noktasında Yakalandı: 0.97 Promil, 14 bin 584 lira Ceza
3
Hatay'da Buzlanma Nedeniyle 12 Araç Kazası: 11 Yaralı
4
Kahramanmaraş'ta Konteyner Çarşıda Yangın: 3 Konteyner ve 3 Araç Kül Oldu
5
Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı
6
Tirilye-Mudanya’da Kaygan Yolda Kaza: Özge Sitesi Önünde Araç Şarampole Uçtu
7
Elazığ'da 482 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları