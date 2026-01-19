Elazığ'da 482 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Meteorolojinin uyarı verdiği Elazığ'da dün gece yeniden başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı, kent genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Gece boyu süren yoğun kar yağışı nedeniyle 482 köy yolu ulaşıma kapandı.

Çalışmalar ve kaynaklar

İl Özel İdaresi, kapalı yolların açılması için 90 araç ve 120 personel ile aralıksız çalışma yürütüyor.

Yetkililer, ekiplerin sahada olduğuna ve çalışmaların devam ettiğine dikkat çekti.

