Elazığ'da Abart Egzozlu Fiat Tofaş'a 11.629 TL Ceza

Elazığ'da polis ekipleri Olgunlar Mahallesi'nde abart egzozlu 23 DG 878 plakalı Fiat Tofaş sürücüsüne 11.629 TL ceza uyguladı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 17:18
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 17:18
Polis denetiminde tespit edildi

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Olgunlar Mahallesi Adalet Sokak'ta seyir halindeyken yapılan kontrollerde, abart egzoz takılı Tofaş marka, 23 DG 878 plakalı araç tespit edildi.

Araç sürücüsüne 11 bin 629 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin sürdüğü bildirildi.

