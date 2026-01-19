Elazığ'da Abart Egzozlu Fiat Tofaş'a 11.629 TL Ceza
Polis denetiminde tespit edildi
Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Olgunlar Mahallesi Adalet Sokak'ta seyir halindeyken yapılan kontrollerde, abart egzoz takılı Tofaş marka, 23 DG 878 plakalı araç tespit edildi.
Araç sürücüsüne 11 bin 629 TL para cezası uygulandı. Denetimlerin sürdüğü bildirildi.
