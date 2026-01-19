İzmir rüşvet davası: Tutuklu sanıklar adli kontrolle tahliye

İzmir’de tutuklu bulunan Y.D. ve B.B., yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 18:33
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 18:33
İzmir’de icra dosyasını öne aldırma karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan iki tutuklu sanık, mahkeme tarafından adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliye edildi.

Duruşma ve tanık ifadeleri

Davanın görülmesine devam edilen duruşma, İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Y.D. (27) ve B.B. (26) ile taraf avukatları katıldı. Tanık olarak dinlenen İzmir 14. İcra Dairesi müdürü, dosyada sıra cetveli düzenleme yetkisinin müdür yardımcısında olduğunu belirtti. Diğer tanık icra memuru O.O. ise dosyada herhangi bir usulsüz işleme rastlamadığını ifade etti.

Sanık savunmaları

Sanıklar savunmalarında suçlamaları reddetti. Y.D.nin avukatı, kafede alınan ses ve görüntü kayıtlarının yönlendirme ile oluşturulduğunu belirterek bu delillerin yasal nitelik taşımadığını iddia etti. Savunmada "Deliller hukuka aykırı" iddiası öne çıkarıldı. B.B.nin avukatı da müvekkilinin olayla bağlantısı olmadığını savundu.

Mahkeme kararı ve soruşturma süreci

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Y.D. ve B.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı vererek tahliyelerine hükmetti. Eksik dosyaların tamamlanması için duruşma ertelendi.

Olayın başlangıcında, 20 Mayıs 2025 tarihinde Avukat D.Ç. (30) ile yapılan görüşmede, resmi tahsilat sürecinin hızlandırılması karşılığında 200 bin TL rüşvet istendiği öne sürülmüştü. Avukatın şikayeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda, seri numaraları alınmış 200 bin TLyi kafede teslim aldığı sırada suçüstü yakalanan Y.D. ile sonrasında gözaltına alınan B.B., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Sanıklar hakkında "rüşvet almak" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

