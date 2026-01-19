Suriye Ordusu Ayn İsa’da Arama-Tarama Başlattı: Kilometrelerce Tünel ve Hapishaneler Bulundu

Suriye Ordusu Ayn İsa’da Arama-Tarama Başlattı

Operasyonun bulguları ve yakalamalar

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG)’nden temizlenen Ayn İsa bölgesinde kapsamlı arama-tarama faaliyetlerine başladı.

Yerel kaynaklara göre, Suriye ordusuna bağlı güçler kentte, örgütün karargah olarak kullandığı bir binanın altında farklı noktalara çıkışı olan kilometrelerce uzunlukta tünel tespit etti. Tespit edilen tünel sisteminin içinde ayrıca hapishaneler bulunduğu belirlendi.

Devam eden arama-tarama çalışmaları sırasında birçok terör örgütü üyesi yakalandı. Bölgeye konuşlanan Suriye ordusu birlikleri, SDG’den temizlenen diğer alanlara da yerleşmeye devam ediyor.

Yetkililer, bulunduğu ifade edilen tünel ve tesislerin incelenmesinin sürdüğünü ve güvenlik kontrollerinin derinleştirildiğini bildiriyor.

