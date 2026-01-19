Elazığ'da Kar ve Buzlanma Faciası: Park Halindeki Tıra Çarpan Çift Yaşamını Yitirdi

Elazığ Handekendi'nde kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 23 AAL 500 plakalı araç, park halindeki 47 ADY 394 plakalı tıra çarptı; Ümit Avcı (67) ve eşi Nurten Avcı (61) öldü.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 18:38
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 18:38
Elazığ-Malatya kara yolu Handekendi mevkiinde, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki tıra arkadan çarptı.

Kaza Detayları

Kaza, Ümit Avcı idaresindeki 23 AAL 500 plakalı hafif ticari aracın, yol kenarında park halinde bulunan 47 ADY 394 plakalı tıra arkadan çarpmasıyla meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Ümit Avcı (67) ve eşi Nurten Avcı (61) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Soruşturma ve Müdahale

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan ilk tespitlerde kazaya karışan hafif ticari aracın hız kadranının 65 kilometre hızda kaldığı görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olayın kesin nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

