Iğdır'da Silahlı Kavga: 11 Gözaltı, 2 Tutuklama

Olayın Detayları

İğdır'da 17 Ocak'ta meydana gelen silahlı kavgayla ilgili olarak polis ekiplerince gözaltına alınan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olayda yaralananlar arasında çeşitli bıçak ve sopa darbeleriyle yaralanan kişiler bulunuyor.

17 Ocak'ta yaşanan olayda, sol koltuk altından kesici aletle yaralanan S.Y. hayati tehlike nedeniyle Iğdır Dr. Nevruz Erez Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ayrıca Ş.Ş. elinden kesici aletle ve başından sopayla, İ.G. sırt bölgesinden kesici aletle yaralandı; diğer kişilere ise sopa ve yumrukla darp uygulandığı belirtildi.

Olayla bağlantılı şüpheliler, Iğdır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Iğdır Şehit Bülent Yurtseven Polis Merkezi Amirliği ekiplerince aynı gün yakalanarak adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 10'u, 18 Ocak'ta Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerin ardından nöbetçi mahkemece 2 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı ve 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın halen sürdüğü bildirildi.

IĞDIR'DA KASTEN YARALAMA VE SİLAHLI KAVGA: 2 TUTUKLAMA