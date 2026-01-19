Marmaris'te Narkotik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Marmaris ilçesinde düzenlediği operasyonda, uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonun ayrıntıları

Ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 3 şahsın üzerinde, ikametlerinde ve uyuşturucu sakladıkları değerlendirilen bölgede arama yaptı.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler: 805 gram esrar, 145 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 107 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 800 TL para.

Yakalanan şahıslar, uyuşturucu ticareti suçu kapsamında yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.

