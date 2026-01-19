Marmaris'te Narkotik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün Marmaris'te düzenlediği operasyonda 3 şahıs tutuklandı; 805 gram esrar, 145 gram bonzai, 107 sentetik ecza ve 6 bin 800 TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 19:02
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 19:09
Marmaris'te Narkotik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Marmaris'te Narkotik Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Marmaris ilçesinde düzenlediği operasyonda, uyuşturucu maddelerle birlikte gözaltına alınan 3 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Operasyonun ayrıntıları

Ekipler, uyuşturucu satışı yaptığı tespit edilen 3 şahsın üzerinde, ikametlerinde ve uyuşturucu sakladıkları değerlendirilen bölgede arama yaptı.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler: 805 gram esrar, 145 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 107 adet sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 800 TL para.

Yakalanan şahıslar, uyuşturucu ticareti suçu kapsamında yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandılar.

MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK EKİPLERİ TARAFINDAN MARMARİS İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU...

MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK EKİPLERİ TARAFINDAN MARMARİS İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU MADDELER İLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINAN ÜÇ KİŞİ ÇIKARILDIKLARI ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.

MUĞLA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK EKİPLERİ TARAFINDAN MARMARİS İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te Dehşet: 12 Yaşındaki Çocuğa Bıçaklı Saldırı Market Kamerasında
2
Iğdır'da Silahlı Kavga: 11 Gözaltı, 2 Tutuklama
3
Kahramanmaraş'ta engelli Onur Toy cinayeti: Şüphelilere 15'er yıl hapis istendi
4
Kayseri'de 31 Hesaba Erişim Engeli: Müstehcen Paylaşımlar
5
Edirne'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama
6
Grand İsias Otel davasında karar: 3 görevliye 10 yıl hapis
7
Sivas'ta yılbaşı öncesi narkotik operasyonu: 3 tutuklama, 80 bin 170 hap

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları