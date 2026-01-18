Yalova'da Delmece Yaylası yolunda 35 kişi kurtarıldı

Kar yağışı nedeniyle araçlar yolda kaldı

Yalova'nın Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde bulunan Delmece Yaylası yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı ve içindeki vatandaşlar mahsur kaldı.

Bölgeye sevk edilen ekipler, yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarıyla vatandaşları bulunduğu yerden çıkardı. Çalışmalara AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi ve yerel halkın traktör desteği katıldı.

10 araçta bulunan toplam 35 vatandaş güvenli şekilde kurtarıldı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır.

AFAD tarafından yapılan açıklamada: "112 Acil Çağrı Merkezi’nden alınan ihbar üzerine Teşvikiye Delmece Yaylası yolunda birden fazla aracın mahsur kaldığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. İhbarın alınmasının ardından olay yerine 2 adet arama ve kurtarma arazi aracı ile 1 adet 8x8 amfibi paletli araç sevk edilmiştir. Olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde AFAD, Jandarma, İl Özel İdaresi ve yerel halkın traktör desteği ile 10 araçta bulunan toplam 35 vatandaşımız güvenli şekilde kurtarılmıştır. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır"

