Suriye Ordusu Rakka'ya Girdi — SDG Çekildi, Arama-Tarama Başladı

Suriye ordusu, SDG'nin çekilmesinin ardından konvoylarla Rakka kent merkezine girerek arama-tarama ve güvenlik çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:48
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:48
Suriye Ordusu Rakka kent merkezine giriş yaptı

SDG çekildi; arama-tarama ve asayiş sağlanacak

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG)nin çekilmesinin ardından, konvoylarla Rakka kent merkezine giriş yaptı.

Varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından gerçekleştirilen bu adımda, ordu kentte arama-tarama faaliyetleri yürüterek asayiş ve güvenliği sağlamayı hedefliyor.

Anlaşma sonrası SDG, geri çekilerek Fırat’ın doğusuna geçti. Ayrıca Deyrizor, Rakka ve Haseke vilayetleri idari ve askeri olarak Suriye hükümetine devredilmişti.

Gelişme, bölgede güvenlik ve idari yapıların yeniden oluşturulmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) çekilmesinin arama-tarama faaliyetleri için Rakka kent merkezine giriş yaptı.

