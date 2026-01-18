Suriye Ordusu Rakka'ya Girdi — SDG Çekildi, Arama-Tarama Başladı

Suriye Ordusu Rakka kent merkezine giriş yaptı

SDG çekildi; arama-tarama ve asayiş sağlanacak

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG)nin çekilmesinin ardından, konvoylarla Rakka kent merkezine giriş yaptı.

Varılan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından gerçekleştirilen bu adımda, ordu kentte arama-tarama faaliyetleri yürüterek asayiş ve güvenliği sağlamayı hedefliyor.

Anlaşma sonrası SDG, geri çekilerek Fırat’ın doğusuna geçti. Ayrıca Deyrizor, Rakka ve Haseke vilayetleri idari ve askeri olarak Suriye hükümetine devredilmişti.

Gelişme, bölgede güvenlik ve idari yapıların yeniden oluşturulmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

