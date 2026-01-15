Elazığ'da Buzlanma Kaynaklı Kaza: Direk Park Halindeki Araca Devrildi

Elazığ'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan 23 ADS 316 plakalı araç, aydınlatma direğine çarpıp devrilen direğin park halindeki araca düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 15.01.2026 20:42
Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 20:42
Elazığ'da Buzlanma Kaynaklı Kaza: Direk Park Halindeki Araca Devrildi

Elazığ'da buzlanma zincirleme kazaya dönüştü

Elazığ'da gerçekleşen kaza, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerle ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan sürücü M.O. yönetimindeki 23 ADS 316 plakalı otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, yakınlardaki park halindeki bir aracın üzerine düştü. Kazada 1 kişi yaralandı.

Olay yerine ekipler sevk edildi, görüntüler kaydedildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yürüttü.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; görüntüler olayın oluş biçimini belgeledi.

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı

