Elazığ'da eğlence mekanında bıçaklı ve sopalı kavga: 4 yaralı

Elazığ merkez İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında grup kavgası çıktı. Olayda bıçak ve sopa kullanıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, kavga yaklaşık 15 kişinin karıştığı arbedeye dönüştü ve her iki taraftan toplam 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ’DA BİR EĞLENCE MEKANINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN BIÇAKLI VE SOPALI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI