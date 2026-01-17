Elazığ'da eğlence mekanında bıçaklı ve sopalı kavga: 4 yaralı

Elazığ İcadiye Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanında çıkan grup kavgasında bıçak ve sopa kullanıldı; 4 kişi yaralandı, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 23:41
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 00:27
Elazığ'da eğlence mekanında bıçaklı ve sopalı kavga: 4 yaralı

Elazığ'da eğlence mekanında bıçaklı ve sopalı kavga: 4 yaralı

Elazığ merkez İcadiye Mahallesi Sarısaltık Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle taraflar arasında grup kavgası çıktı. Olayda bıçak ve sopa kullanıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, kavga yaklaşık 15 kişinin karıştığı arbedeye dönüştü ve her iki taraftan toplam 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Fethi Sekin Şehir Hastanesi ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kavgayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

ELAZIĞ’DA BİR EĞLENCE MEKANINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN BIÇAKLI VE SOPALI KAVGADA 4...

ELAZIĞ’DA BİR EĞLENCE MEKANINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN BIÇAKLI VE SOPALI KAVGADA 4 KİŞİ YARALANDI

ELAZIĞ’DA BİR EĞLENCE MEKANINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE ÇIKAN BIÇAKLI VE SOPALI KAVGADA 4...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kereste Fabrikasında Patlama: 5 Yaralı
2
Bolu-Mudurnu Yolunda Feci Kaza: Ali Yüksel Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır'da kamyon devrildi: Sürücü yaralandı
4
Muş'ta 26 Hafta 3 Günlük Prematüre Bebek Helikopterle Van'a Nakledildi
5
Hatay Samandağ'da 3,6 Büyüklüğünde Deprem | AFAD: 8,6 km derinlik
6
Ankara-Tripoli İş Jeti Falcon 50 (9H-DFJ) ile İrtibat Haymana'da Kesildi
7
Karaman'da buzlanma kazası: Kamyonet refüje çarptı, 2 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları