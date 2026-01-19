Kayseri'de 31 Hesaba Erişim Engeli: Müstehcen Paylaşımlar

Kayseri Emniyeti, müstehcen ve çocukların erişimine açık paylaşımlar yapan 31 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 19:27
Emniyet sanal devriye sonucu müdahale etti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yürüttükleri sanal devriye çalışmasında, genel ahlak kurallarına aykırı ve toplum yapısını bozan paylaşımlar tespit etti.

Ekiplerin incelemelerinde, bazı sosyal medya hesaplarında müstehcen ve cinsel içerikli görüntüler paylaşıldığı; bu içeriklerin çocukların erişimine açık olması ve onların psikososyal gelişimini olumsuz etkileme riski taşıdığı belirlendi.

Bunun üzerine, söz konusu paylaşımların sosyal medya platformları ve internet üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla 31 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tüm sosyal medya platformlarında sanal devriye faaliyetlerimiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

