Kayseri'de 31 Hesaba Erişim Engeli: Müstehcen Paylaşımlar

Emniyet sanal devriye sonucu müdahale etti

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yürüttükleri sanal devriye çalışmasında, genel ahlak kurallarına aykırı ve toplum yapısını bozan paylaşımlar tespit etti.

Ekiplerin incelemelerinde, bazı sosyal medya hesaplarında müstehcen ve cinsel içerikli görüntüler paylaşıldığı; bu içeriklerin çocukların erişimine açık olması ve onların psikososyal gelişimini olumsuz etkileme riski taşıdığı belirlendi.

Bunun üzerine, söz konusu paylaşımların sosyal medya platformları ve internet üzerinden yayılmasını engellemek amacıyla 31 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tüm sosyal medya platformlarında sanal devriye faaliyetlerimiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

KAYSERİ’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN ÇALIŞMALARDA, MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLERLE TOPLUM YAPISINI BOZMAYA YÖNELİK PAYLAŞIM YAPAN 31 SOSYAL MEDYA HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ.