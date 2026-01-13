Elazığ'da hafif ticari araç direğe çarptı: 1’i ağır, 4 yaralı

Kaza ve yaralanmalar

Elazığ’da buzlanmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden 44 AAN 118 plakalı hafif ticari araç, Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerinde orta refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Araç, Y.S. idaresindeydi.

Kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

