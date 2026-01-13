Elazığ'da hafif ticari araç direğe çarptı: 1’i ağır, 4 yaralı

Elazığ’da buzlanma nedeniyle kontrolünü kaybeden hafif ticari araç aydınlatma direğine ve ağaca çarptı; 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 20:39
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 20:53
Kaza ve yaralanmalar

Elazığ’da buzlanmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden 44 AAN 118 plakalı hafif ticari araç, Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesi üzerinde orta refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Araç, Y.S. idaresindeydi.

Kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Müdahale ve inceleme

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Yaralılar, yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

