Elazığ'da Kar Yağışında Mahsur Kalan Araç İl Özel İdaresi Kurtardı

Elazığ'da kar yağışı sonucu mahsur kalan araç kurtarıldı
Kovancılar - Yenidam köyü Beroş mezrası
Elazığ’da devam eden kar yağışı nedeniyle, Kovancılar ilçesine bağlı Yenidam köyü Beroş mezrasında bir sürücünün aracı yolda mahsur kaldı.
Sürücü, kendi çabalarıyla aracı kurtarmaya çalıştı; başarılı olamayınca durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, aracı halat yardımıyla bir iş makinesine bağlayarak mahsur kaldığı yerden çıkardı ve kurtardı.
