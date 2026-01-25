Elazığ'da Kar Yağışında Mahsur Kalan Araç İl Özel İdaresi Kurtardı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Yenidam köyü Beroş mezrasında kar nedeniyle mahsur kalan araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:07
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:07
Kovancılar - Yenidam köyü Beroş mezrası

Elazığ’da devam eden kar yağışı nedeniyle, Kovancılar ilçesine bağlı Yenidam köyü Beroş mezrasında bir sürücünün aracı yolda mahsur kaldı.

Sürücü, kendi çabalarıyla aracı kurtarmaya çalıştı; başarılı olamayınca durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, aracı halat yardımıyla bir iş makinesine bağlayarak mahsur kaldığı yerden çıkardı ve kurtardı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

