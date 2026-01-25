Elazığ'da karda mahsur kalan araç İl Özel İdaresi kurtardı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Yenidam köyü Beroş mezrasında karda mahsur kalan araç, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından halat ve iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:15
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:24
Kovancılar'a bağlı Yenidam köyü Beroş mezrasında kurtarma

Elazığ’ın Kovancılar ilçesine bağlı Yenidam köyü Beroş mezrasında, yoğun kar yağışı nedeniyle bir sürücünün aracı yolda mahsur kaldı.

Sürücünün kendi çabalarıyla aracı kurtarma girişimi sonuç vermeyince, durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, aracı halat yardımıyla iş makinesine bağlayarak mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Operasyon, ekiplerin hızlı müdahalesiyle başarıyla tamamlandı.

