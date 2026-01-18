Palu'da Trenin Çarptığı Zihinsel Engelli Muhammet Bahçeci Öldü

Kaza Detayları

Elazığ’ın Palu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken trenin çarptığı zihinsel engelli Muhammet Bahçeci hayatını kaybetti.

Kaza, ilçedeki Tren Garı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tatvan’dan Elazığ’a gelen tren, hemzemin geçide 50 metre kala Bahçeci’ye çarptı.

Çarpmanın ardından ağır yaralanan Bahçeci için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Bahçeci’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

