Palu'da Trenin Çarptığı Zihinsel Engelli Muhammet Bahçeci Öldü

Elazığ'ın Palu ilçesinde trenin çarptığı zihinsel engelli Muhammet Bahçeci yaşamını yitirdi; cenaze otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:41
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:44
Kaza Detayları

Elazığ’ın Palu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken trenin çarptığı zihinsel engelli Muhammet Bahçeci hayatını kaybetti.

Kaza, ilçedeki Tren Garı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tatvan’dan Elazığ’a gelen tren, hemzemin geçide 50 metre kala Bahçeci’ye çarptı.

Çarpmanın ardından ağır yaralanan Bahçeci için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerinde inceleme yapan Cumhuriyet savcısının çalışmasının ardından Bahçeci’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

