Samsun'da 4 İlçede Narkotik Operasyonu: 5 Gözaltı

Samsun'da İlkadım, Atakum, Canik ve Bafra'da gerçekleştirilen narkotik uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 18:49
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 18:49
İl Emniyet ekipleri çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum, Canik ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı narkotik uygulamaları düzenledi.

Uygulamalarda şüpheli şahısların üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile delil niteliği taşıyan malzemeler ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilenler arasında 2 bin 276 adet sentetik ecza, 293 gram esrar, 12 gram sentetik kannabinoid, 14 adet ecstasy, 1,59 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tüfek ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 900 TL nakit para bulunuyor.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

