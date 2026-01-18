Malatya Doğanşehir'de Beton Mikseri Yayaya Çarptı — Yaya Yaralandı

Malatya Doğanşehir'de Beton Mikseri Yayaya Çarptı
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde gündüz saatlerinde meydana gelen kazada bir yaya yaralandı.
Kaza Detayları
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.G. (46) idaresindeki 44 ACM 754 plakalı beton mikseri, kar nedeniyle kayarak yola düşen yayaya çarptı.
Çarpmanın ardından yaralanan E.H.T., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza Erkenek Mahallesi'nde gerçekleşti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
