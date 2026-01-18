Malatya Doğanşehir'de Beton Mikseri Yayaya Çarptı — Yaya Yaralandı

Doğanşehir'de beton mikseri kar nedeniyle kayarak yola düşen yayaya çarptı. Yaralanan E.H.T., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 19:11
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 19:11
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde gündüz saatlerinde meydana gelen kazada bir yaya yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametine seyir halinde olan M.G. (46) idaresindeki 44 ACM 754 plakalı beton mikseri, kar nedeniyle kayarak yola düşen yayaya çarptı.

Çarpmanın ardından yaralanan E.H.T., olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza Erkenek Mahallesi'nde gerçekleşti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

