Elazığ'da Kubbeli Cami'de Ayakkabı Hırsızlığı Kamerada

Elazığ'da camide ayakkabı hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kubbeli Cami'de namaz çıkışı yaşanan olay tepki çekti

Elazığ merkez Kubbeli Cami'nde bir kişiye ait botun çalınması, caminin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, namaz sonrası botunun olmadığını fark eden kişi durumu cami yetkililerine bildirdi. Yetkililer, yaşanan kaybın ardından caminin güvenlik kameralarını inceledi.

Kamera görüntülerinde, bir şahsın kendi ayakkabısını çıkardığı, beğendiği bir botu aldığı, giydiği ve daha sonra bölgeden ayrıldığı görüldü.

Cami yetkilileri ve botu çalınan şahıs, olay karşısında tepki gösterdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

