Isparta'da Yılbaşı Tedbirlerinde Kaçak İçki ve Elektronik Sigara Operasyonu

Isparta’da yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak içki ve 10 adet elektronik sigara ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:09
Operasyonun ayrıntıları

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde yürüttükleri çalışmalar neticesinde kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler: 67,5 litre şarap, 5 litre rakı, 10 litre etil alkol, 1 adet aroma verici anason yağı ile 10 adet elektronik sigara.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlem başlatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

