Isparta'da Yılbaşı Tedbirlerinde Kaçak İçki ve Elektronik Sigara Operasyonu
Operasyonun ayrıntıları
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde yürüttükleri çalışmalar neticesinde kaçak ürünlere yönelik operasyon düzenledi.
Ele geçirilenler: 67,5 litre şarap, 5 litre rakı, 10 litre etil alkol, 1 adet aroma verici anason yağı ile 10 adet elektronik sigara.
Olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında gerekli adli işlem başlatıldı.
ELE GEÇİRİLENLER